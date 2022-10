“Tá há três dias sem tomar banho”, diz Deolane sobre Lucas

Advogada afirmou que o peão não toma banho desde que foi para a baia no reality da Record

Água gelada? Nada disso, Lucas dispensou o banho por três dias e não conseguiu fugir da língua afiada de Deolane Bezerra. Em uma conversa descontraída a advogada jogou que o ator não tomava banho há três dias, desde que foi para a baia.

“Punição aos que não tomam banho, é para tomar 3 vezes ao dia”, disse Deolane em tom descontraído na conversa com os peões.

Vale lembrar que o peão perdeu a Prova de Fogo no domingo (16) e desde que foi para a baia ele não tomou banho. Uma das regras do reality da Record é que quem estiver na baia não pode usar o banheiro da sede, podendo apenas tomar banho fora da casa, na água gelada. Lucas ainda disse que toma banho, mas com lencinho. Afe!