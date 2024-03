Suzy Cortez diz que já engoliu esperma como fonte de proteína: “Bato no shake e fica uma delícia”

Aos 30 anos, a modelo e fisiculturista, Suzy Cortez, fez uma declaração polêmica sobre o seu consumo de proteínas. Preocupada com o corpo e saúde, ela afirma que mantém uma dieta equilibrada associada a uma rotina de exercícios. No entanto, um dos artifícios que utiliza para aumentar a sua fonte de proteínas está diretamente associado às suas atividades sexuais. Para Suzy, engolir o esperma é também a sua fonte proteica para otimizar os resultados dos treinos.

“Consigo juntar duas coisas que não consigo viver sem, o sexo, claro, e a minha musculação que não falto um dia se quer”, declara. No esperma, além dos espermatozóides, contém também frutose (açúcar), vitaminas e minerais: “Me sinto muito melhor depois de engolir”, declara a fisiculturista. Apesar da rotina de Suzy seguir este método, há especialistas que sugerem evitar a ingestão.

A modelo conta ainda que já optou por colocar o esperma dentro dos seus suplementos, como um shake. Ela diz que ao contar sobre isso, as pessoas ficam surpresas e algumas até julgam a sua atitude, mas Suzy é categórica: “Se em um frango há cerca de 25,6g de proteína e na clara de ovo, 3,6, se eu consumir uma boa quantidade do esperma diariamente, ele pode me ajudar a crescer também. Até o momento tem me feito muito bem”, afirma.

Suzy pratica treinos intensos e chega a ficar de 5 a seis horas na academia: “Tem vezes que fico mais tempo dentro da academia do que na minha própria casa”, declara. A jovem também relatou sobre a percepção do seu namorado quando ela começou a tomar o esperma com frequência antes e depois dos treinos: “Ele super me apoia em tudo e quando comecei a sugerir as minhas ideias, meu namorado acatou imediatamente. Às vezes ele até pede pra a gente transar mais vezes para eu bater a meta de proteínas que devo consumir ao dia”, disse a fisiculturista.

Suzy acrescenta que sempre deu dicas para os seus parceiros oferecerem um bom sabor e aroma agradável do esperma: “Falo para eles evitarem ao máximo o consumo de alho, corante, fritura, álcool, cafeína e alguns produtos picantes e amargos como pimentas. Já que é para ingerir, precisa ser saboroso”, declara. Ela diz ainda que os alimentos que os homens devem consumir são: canela, gengibre e frutas. “Às vezes eu até compro abacaxi de presente, ele permite que o cheirinho fique levemente adocicado. Muito bom!”, explica.

É importante lembrar que a ingestão do esperma pode aumentar o risco de infecções sexualmente transmissíveis, como a clamídia, gonorreia, hpv, sífilis. Por isso, é de suma importância manter exames em dia e evitar o contato caso haja lesão ou microfissura na boca, por exemplo. “Cuidar da saúde é fundamental e se divertir também. Os dois juntos é o que me deixa mais vibrante para continuar”, finaliza Suzy Cortez.