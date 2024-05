Suzi Sassaki denúncia sócio da playboy por assédio: “Foi traumatizante”

Gente, estava dando uma atualizada nos babados que estão acontecendo, quando me deparo com um assunto beeem polêmico, envolvendo a atriz, ex-fazenda e influencer Suzi Sassaki e um dos sócios da revista Playboy nos EUA.

Em entrevista a Luciana Gimenez, Suzi revelou que foi assediada pelo empresário após recusar um cachê de quase R$ 1 milhão e se negar a posar nua para a publicação.

De acordo com ela, o sócio da revista de entretenimento adulto lhe ofereceu “destaque na capa” da revista em troca de um “encontro com segundas intenções”.

“Ele deu em cima de mim, me prometeu capa e cachê em troca de um encontro. Foi traumatizante. Ele me pedia nudes, me pedia para fazer videochamada… não era nada profissional. Mas nunca rolou nada”, iniciou a influenciadora, que revelou: “Depois me convidaram para as plataformas adultas, mas não me vejo ali. Meu perfil é publicidade, é moda. Na época [do convite para o ensaio na Playboy] cheguei a recusar quase R$ 1 milhão”.