Suzana Pires raspa a cabeça para atuar em filme com Marieta Severo

O filme tem o nome de ‘Câncer com Ascendente em Virgem’ e promete emocionar os telespectadores com previsão de lançamento para 2024

Suzana Pires se vestiu do seu melhor personagem para enfrentar as dores de uma paciente com câncer em um novo filme. Trata-se do longa ‘Câncer com Ascendente em Virgem’, o filme que chega às telinhas no ano que vem. Pires vai dar a vida para uma paciente oncológica e já mostrou algumas imagens de cabeça raspada.

“Se não for para a entrega ser completa, nem me liga!”, escreveu a atriz na publicação. Segundo o jornal O Globo, no filme, Suzana interpreta Clara, uma professora de matemática que faz sucesso com influenciadora educacional na internet e que luta contra o câncer de mama.

A comédia dramática é inspirado na história da produtora do filme, Clélia Bessa, que passou pelo tratamento de um câncer de mama em 2008, quando lançou o blog “Estou com Câncer, e Daí?”. Nesta semana, Suzana gravou a cena em que a personagem tem a cabeça raspada pela mãe, Leda, interpretada pela atriz Marieta Severo.