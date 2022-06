Grande vencedora do reality, Suyane, desperta ira de Polly

Morena dividiu o prêmio de forma desigual entre os participantes o que gerou a maior confusão

Suyane achou que ia levar os participantes e construtores da ponte no papinho no reality show. Todo o papo de que eles estavam ali pelo amor, pela união caiu por terra quando o dinheiro chegou no jogo, afinal a ex-líder disse a todo tempo que dividiria o dinheiro igual entre eles, mas não foi o que aconteceu.

Para uns Suyane deu 70 mil reais, para outros 5 mil, uma delas foi Polly e Fábio que se revoltaram com a quantia e com a forma que foram tratados com a merreca de dinheiro que receberam.

“Eu acho que eu respeitaria muito mais essa decisão se você tivesse tomado esse dinheiro todo para você e tivesse comprado um apartamento, agora fazer distinção entre as pessoas aqui é uma situação meio chata. Somos mulheres, negras, mães, é difícil ver que você fez essa distinção entre a gente”, disse Polly.

Vale lembrar que Polly foi a última líder do grupo e que Fábio foi o responsável por amarrar todos os módulos da ponte.

“Pode ser um pouco de deslealdade, fechou um grupo para votar nela. Quem fechou com ela ganhou 70 mil, como um soco no estômago”, finalizou Polly, enquanto Suyane observava tudo sem dizer uma palavra, afinal, já estava com os seus 175 mil no bolso.