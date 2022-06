Suyane escolhe Artur e Fábio como “dispensáveis”

Líder do grupo escolheu os dois homens do grupo para dormirem na barraca sem aquecedores

O clima esquentou na reta final de ‘A Ponte’, reality produzido pela HBO. O grupo teve a difícil escolha de citar pessoas dispensáveis no grupo, claro que ao final as pessoas mais votadas teriam que pagar um preço alto, o de dormir na barraca no frio. Como era de se imaginar, o grupo empatou na votação e Syane teve que escolher, mandando Artur e Fábio para a barraca.

“O dispensável de 63 módulos, construiu 58, para mim não faz sentido”, disse Fábio, que não imaginava estar no meio da votação.

“Eu sei que era a primeira opção dela, sempre fui. Não tô nem aí, porque a gente vai finalizar essa ponte”, disse Artur.

Os nervos à flor da pele ainda puxaram uma discussão entre Polly e Henrique, que no momento da raiva jogou na cara que algumas pessoas não estavam trabalhando como as outras. “Estou cansado, não aguento mais amarrar essa ponte”, disse Henrique. Eita!