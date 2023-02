Suspeito confessa ter participado de roubo de carro de Péricles

Homem que participou do crime é vizinho da mãe do cantor e ainda está envolvido com outras infrações

Não demorou muito para termos o nome do primeiro envolvido no roubo do carro de luxo de Péricles. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que um dos suspeitos foi preso. De acordo com o UOL, trata-se de Guilherme Toshihiko Shiozuka, que é vizinho da mãe de Péricles, onde o assalto ocorreu. “Policiasis civis prenderam nesta quarta (22) um homem de 23 anos por envolvimento em um roubo do veículo de um cantor ocorrido na última quinta (16), em Santo Andre”, disse a nota sobre o caso. A nota ainda informava que o criminoso andava no mesmo carro usado para auxiliar no assalto ao sambista quando o carro foi levado pelos criminosos. Afe!