Suspeita de envenenar bombons que matou cuidadora de idosos é presa  no Rio de Janeiro

A suspeita, que foi motivada a cometer o crime por ciúmes, deverá responder por homicídio duplamente qualificado.

Gente, na manhã de ontem (24) contei para vocês que a cuidadora de idosos Lindaci Viegas Batista, infelizmente, veio a falecer após ter recebido um buquê de flores e alguns bombons de um suposto admirador secreto. Pois bem, ainda ontem, a suspeita por ter cometido esse crime horrendo foi identificada, como Susane Martins da Silva, e presa.

De acordo com a 20ª DP (Vila Isabel), a mulher foi identificada com a ajuda do motoboy que foi contratado para entregar esse belo presente de grego para a cuidadora de idosos, no dia do seu aniversário.

Suzane, que já havia ameaçado a vítima pelas redes sociais, deverá responder por homicídio duplamente qualificado, já que além de envenenar Lindani, um motivo extremamente fútil teria motivado o crime.

Segundo a investigação, o envenenamento aconteceu pois Suzane tinha ciúmes de Lindaci com um ex-namorado de ambas as envolvidas, que foi identificado como Mário Sérgio e que atualmente encontra-se preso.

“Susane sempre desconfiou que Mário Sérgio estava lhe traindo com Lindaci e resolveu se vingar justamente no dia do aniversário desta para não chamar a atenção, dando-lhe flores e bombons que estavam envenenados”, declarou a 20ª DP.