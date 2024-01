Suspeita de aplicar golpe ‘Boa Noite, Cinderela’ em turistas, Garota de programa é presa no Rio

Genteeee, olha só esse babado fortíssimo que recebi de uma amiga minha que mora no Leme. Parece que uma garota de programa foi presa por volta das 23h desta sexta-feira (12) em Copacabana, Zona Sul do Rio. A mulher é suspeita de aplicar o golpe “boa noite, Cinderela” em turistas. A suspeita que se chama Carine Lemos Martins Sucupira foi detida por policiais da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat).

A mulher estava na entrada da comunidade Pavão Pavãozinho quando foi abordada por Policiais e em seguida, foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos. Carine Sucupira tem oito anotações criminais registradas em várias delegacias da cidade do Rio.

Segundo o portal do G1, a polícia já tinha um mandado de prisão aberto contra ela pela suspeita de drogar um turista italiano e roubar seus pertences em fevereiro de 2023. Na época, a mulher teria roubado três telefones celulares, documentos pessoais, um cartão de crédito, um cartão de débito, computador e perfumes.

Carine também responde pelos crimes de roubo, furto e estelionato. Em um dos casos investigados, a mulher chegou a roubar criptomoedas de uma das vítimas.Entre as vítimas estrangeiras, constam nos registros da polícia três cidadãos norte-americanos, um Italiano e um Alemão. Há também três brasileiros vítimas da criminosa.