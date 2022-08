Susana Vieira volta para casa após 10 dias no CTI

E ela já está de volta, em casa, curtindo seu lar, e agente torce é por isso. Após 10 dias internada na CTI, do hospital CopaStar na Zona Sul do Rio de Janeiro, em um tratamento de leucemia, após ter contraído COVID, ela alegrou os fãs com um vídeo dentro de seu quarto tomando café da manhã, na manhã de hoje, 12.

“Oi gente, bom dia! Olha que felicidade, depois de 10 dias de internação, tomando meu primeiro café da manhã no meu quartinho, com os meus bebezitos, com o meu mamão, meu queijinho, meu bem-estar.” Começou ela.

A atriz aproveitou para agradecer todo o tratamento que teve no hospital nesses últimos dias. “Agradecer profundamente, de coração, todos os médicos, enfermeiras, e o tratamento que eu tive no hospital e vocês todos que me mandaram tantas mensagens de amor, carinho, oração, Deus na causa, obrigada. Agora daqui pra frente recuperação aos pouquinhos, mas em breve a gente vai se ver”.