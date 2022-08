Susana Vieira tem previsão de alta após quase uma semana na CTI

“A senhora do destino é força é fé”, como diria o enredo de ‘Senhora do Destino’, desejamos força para Susana Vieira. A atriz que está internada na CTI desde o dia 05 de agosto, em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. No mês de julho ela contratiu COVD e precisou ser internada para o tratamento, pois desde 2015 a atriz faz tratamento para leucemia crônica.

Segundo o Notícias da Tv, a atriz tem alta prevista para amanhã, 12, “Susana está ótima! Ela já está terminando o ciclo da medicação e terá alta nos próximos dias. Em no máximo dois. Ela está no hospital porque a medicação é venosa”, falou a assessoria de Susana, em entrevista ao G1.