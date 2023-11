Susana Vieira revela qual foi seu marido preferido

Em entrevista à Revista Caras, a atriz revelou que já viveu quatro casamento ao longo de sua vida, mas um ela ama até hoje

Olha ela! Susana Vieira não deixou de falar sobre os seus casamento ao longo de sua vida com seus muitos maridos. Aloca! Acontece que na entrevista para a Revista Caras ela conta que em um dos casamento ela ama o ex-marido até os dias de hoje. Trata-se de Carson Gardeazabal, seu primeiro marido.

“Ah Carson, você é um amor, te amo até hoje. Me separei tantas vezes, ele foi o melhor marido que eu tive. Um amor. Fiquei 17 anos junto com ele”, declarou Susana Vieira sobre seu primeiro marido, Carson Gardeazabal.

“Eu tinha 42 anos, e ele, 24. Acho que fui a primeira atriz que teve um caso desse estilo, sem perguntar para ninguém, sem achar que ninguém ia achar nada, porque nunca me preocupei com a vida de ninguém. Nunca achei nada estranho. Acho estranho a morte, a vingança, o ódio, mas não acho estranho homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher mais velha”, acrescentou a atriz sobre a relação com seu primeiro marido.