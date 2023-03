Susana Vieira passa por cirurgia de emergência

Devido ao pós-operatório, a atriz teve que adiar o espetáculo Shirley Valentine, que aconteceria nos próximos dias 18 e 19.

Gente, nesta quinta-feira (02), a renomadíssima atriz Susana Vieira teve que passar por uma cirurgia de emergência. A atriz, que havia quebrado o pé no último dia 28, estava usando uma bota ortopédica, mas teve que recorrer a cirurgia.

De acordo com a assessoria da atriz, o osso que a mesma havia quebrado não calcificou, fazendo com que ele tivesse que colocar um pino no local.

Devido a cirurgia, Susana terá que ficar sem colocar o pé no chão por ao menos 20 dias, tendo assim, que adia o espetáculo Shirley Valentine, que aconteceria nos próximos dias 18 e 19, no Sesc Glória, no Centro de Vitória, Espírito Santo.