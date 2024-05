Susana Vieira ironiza Fabíola Reipert, mas fazem as pazes

Susana Vieira e Fabíola Reipert tiveram os seus desentendimentos no passado, mas parece que tudo se resolveu. A atriz esteve na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, em São Paulo, para o lançamento do seu livro, ‘Susana Veira; Senhor do Meu Destino’ e revelou que os repórteres da jornalista estavam com a melhor câmera e melhor luz.

“É bom saber que um casal separou? É triste, eu gosto de saber que a pessoa está junta, mas está tão difícil, eu estou dando tanta confiança para vocês, eu tô dando para Fabíola Reipert? Sendo tão gentil com ela? Não acredito”, iniciou ela.

Susana ainda completa: “A melhor luz ela está, a melhor câmera, não tirou a câmera de mim”, finaliza ela entre risos.

As duas tiveram um desentendimento no passado, mas parece que a atriz levantou a bandeira branca diante da treta que ficou no passado, né?