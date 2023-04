Susana Vieira fala sobre retorno às novelas: “Primeira vez que eu vou fazer uma velha”

Atriz soltou o verbo em entrevista à coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo e falou sobre ‘Terra e Paixão’

Todas as boas noveleiras de plantão sabem que ‘Terra e Paixão’ é uma grande promessa da Globo de sucesso. Susana Vieira estará no elenco da novela de Walcyr Carrasco e não deixou de dar detalhes sobre seu retorno para às telinhas para a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

A atriz estava quase 3 anos sem trabalhar por causa de saúde, Susana aproveitou a pandemia para se cuidar e já diz estar pronta para iniciar a nova fase.

Essa será a primeira vez que a atriz assume o papel de uma personagem “velha”. “Estava assustada, tinha trauma de cabelo branco, não podia ter um centímetro, que corria para cobrir. Vários preconceitos”, disse ela.