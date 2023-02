Suposto noivo de Gugu, afirma ser um dos dois grandes amores do apresentador: “Pode ter saído com outros, mas teve dois que marcaram a vida dele. Um de 16 anos, e eu”

O chef de cozinha luta, judicialmente, para ser reconhecido como uma união estável do apresentador.

Gente, em uma entrevista ao colunista Leo Dias, o chef de cozinha e suposto noivo o falecido apresentador Gugu Liberato, Thiago Salvático,

“Eu ia encontrar um outro Gugu: aquele que me conheceu e deu o coração para mim. Ele pode ter saído com outros, mas teve dois relacionamentos que marcaram a vida dele. Um de 16 anos, e eu”

Relembrando momentos íntimos que passou com o apresentador, Thiago lamenta que as pessoas não acreditem em seus relatos.

“Tem aquela pessoa que só eu conheço, que dormia comigo, que a vida me tirou. Jantamos um dia antes de ele morrer, na casa dele. Eu sabia tudo da vida do Gugu. Isso não tem cabimento. É triste alguém tirar uma pessoa da família simplesmente assim. As pessoas estão achando que eu expus uma coisa que é mentira. O Gugu era uma pessoa muito querida, existia uma privacidade. Nós vivíamos apenas por nós. Daria tudo para ter ele aqui. Todos os amigos dele me conheciam”, lamentou Salvático.

Apesar de assumir que ele e o apresentador possuem uma conta em conjunto no exterior, o chef afirma que tudo o que ele tem é por mérito de seus esforços e que não foi bancado por Gugu.

“Nós tínhamos tanta coisa juntos. O público tem que entender que eu também tenho uma família. As condições financeiras que tenho hoje foi o meu suor que me deu. Se eu viajei mais de 106 países pelo mundo e falo oito idiomas, é por quem eu sou. Não foi o Gugu que me deu. Ele me deu o tempo dele, ninguém pode me tirar isso”, garantiu o jovem.

Por fim, o chef de cozinha alegou que, desde a morte de Gugu, nunca foi procurado pela família do apresentador, afirmando que entende a dor deles e que gostaria de ser entendido também.

“Queria muito sentar com a Maria do Céu, eu entendo a dor dela. Quero que entendam também a minha dor. Pensem um pouco em mim”, afirmou Thiago.