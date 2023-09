Suplicy faz tratamento para Parkinson com Cannabis medicinal

Eduardo Suplicy percebeu os primeiro sintomas da doença e procurou ajuda médica de Nelson Carvalhaes, geriatra

Meu querido Eduardo Suplicy foi diagnosticado com Parkinson em estágio inicial e sintomas leves da doença. O que chocou as minhas fofoqueiras do Leblon é que ele está se tratando com o uso medicinal da Cannabis. Suplicy procurou ajuda desde os primeiros sintomas, se consultando com Nelson Carvalhaes.

Em matéria da Folha de São Paulo, o ex-deputado estadual de São Paulo contou que nada tinha mudado em sua vida até o diagnóstico. “Eu não me dei conta que tinha Parkinson. Só mais tarde, conversando com a doutora Liana Oliveira, é que fui percebendo os sintomas”, disse.

Suplicy importou um vidro de Cannabis industrializada para poder iniciar o seu tratamento, em fevereiro. De acordo com a Folha, ele está tomando cinco gotas do medicamento na manhã, cinco à tarde e outras cinco à noite.