Superlotação: Fortal espreme foliões em trio de Ivete Sangalo

Segundo testemunhas, ao fazer uma curva para iniciar a segunda volta, o trio acabou prensando parte do público contra o alambrado que delimita a pista

Os foliões que curtiam Fortal esse ano tiveram que lidar com a quantidade exagerada no número de participantes da festança que tinha Ivete Sangalo como principal atração dos dias de comemoração. Acontece que um acidente marcou esse ano com o trio pensando alguns foliões contra o alambrado que delimitavam o espaço.

Alguns internautas fizeram suas considerações sobre a festa, dizendo que a culpa não foi da equipe de Ivete e sim dos organizadores que anunciaram a atração e não fizeram nenhuma contenção na quantidade de pessoas que estariam em Fortal.

A cantora falou sobre o fato nas suas redes sociais. “Hoje passamos o dia em reunião e toda a diretoria me deu tranquilidade para que pessoas possam fazer uma noite especial. A segurança, sempre e primeiro ligar, estará ainda mais protegida e vigiada”, afirmou.