Sucesso: Beyoncé planeja turnê mundial com álbum ‘Renaissance’

De acordo com o ‘Page Six’ a cantora estaria se planejando para sair em sequência de shows no ano que vem

Ai meu Deus, preparem os cartões de crédito que vai começar a corrida para conseguir lugar na turnê mundial de Beyoncé como álbum ‘Renaissance’. De acordo com o site ‘Page Six’ a cantora vai sair em turnê no ano que vem, e um site de venda de ingressos já criou até a aba da cantora no site. Ai meu coração…

Diversas fontes confirmaram que Queen B está se preparando para entrar em uma sequência de shows pelo mundo todo. A dona do hit ‘Break My Soul’ já estaria reservando estádios ao redor do mundo,Não esquece do Brasil, viu, Bey?

A última vez que a musa esteve no Brasil foi em 2013 com a ‘Mr. Carter Tour’. Já estamos com saudade.