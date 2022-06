Stranger Things parte 2 ganha data de estreia

Dia 1 de julho na Netflix vamos poder nos deliciar com mais da série

O público foi à loucura com o retorno de Stranger Things e com as novas histórias que surgiram diante dos personagens que a gente já conhece muito bem. A Netflix anunciou por meio de um trailer eletrizante que o volume 2 da série chega no dia 1 de julho nas telinhas.

Trailer oficial da segunda parte da quarta temporada de Stranger Things!



O Vol. 2 de Stranger Things chega a 1 de julho na Netflix. pic.twitter.com/koelqIYQEZ — PAN (@forumpandlr) June 21, 2022

Eu já não estou me aguentando de curiosidade e ordeno que vocês tragam a Eleven de volta, porque quero ver Millie Bobby Brown brilhando como sempre fez. Afe? Já não vejo a hora de poder me deliciar com essa séria que me deixa louquinha aqui.