Sthefany Brito está grávida pela segunda vez

Olha ela! A gente piscou e Sthefany Brito já vai ser mãe pela segunda vez. A musa deu a notícia por meio de suas redes sociais e disse que está esperando o seu segundo filho, fruto do casamento com Igor Raschkovsky. A revelação veio por meio de um vídeo ao lado de Antônio Enrico, filho mais velho do casal.

“E nem nos meus melhores sonhos imaginei tantas bençãos na minha vida!!!! Nossa família está crescendo e com o coração cheio de gratidão e alegria viemos dividir com vocês a melhor notícia dos últimos tempos… Tem baby no forninho e Enrico oficialmente promovido a irmão mais velho!!!”, disse ela.

E completou: “Deus nos presenteou com mais um de seus anjos e eu ainda mal posso acreditar que estou mais uma vez sendo abençoada com o milagre da vida!!!! Meu filho, você não tem ideia o tanto que te desejamos e o quanto vc está sendo esperado por todos nós e especialmente pelo seu irmão, que todo dia pergunta quando você vai chegar e já está cantando Parabéns pra você! Dos papais mais felizes desse mundo!”.