Sthe Matos ganha notoriedade e respeito a partir do momento que assume seus erros em A Fazenda

A influenciadora digital Sthe Matos pediu desculpas aos fãs e a MC Mirela em uma série de stories em seu Instagram.

A influenciadora digital recebeu uma série de ataques nas redes sociais e definitivamente isso não é legal. Mirella PARE de incitar seus fãs a atacar Sthefane!

Vivemos um momento em que as pessoas que possuem contas em Instagram, Twitter, Facebook e qualquer outra rede social, deveriam repensar suas atitudes. A cada semana vemos pessoas públicas sendo bombardeadas e canceladas diante do júri casto, sem defeitos, sem erros. Pois é assim que as pessoas que atacam se colocam!

Sthe estava belíssima na final de A Fazenda. Foto: Reprodução

Sthe pronta para a final. Foto: Reprodução

A influenciadora digital Sthe Matos é a vítima da vez. Ela tem sido atacada frequentemente por pessoas que alegam que a influenciadora foi o pivô do término de Dinho e MC Mirela. O mais curioso que é que Dinho não tem recebido todo o ódio em suas redes igual Sthe! Isso me lembra muito o caso de Whinderson e Luisa Sonza, o qual vocês conhecem bem o desenrolar e o quanto a cantora sofreu na mão dos juízes da internet…

Sthefane postou em seus stories uma carta aberta aos fãs e também a Mirela. Em um trecho ela ressaltou: Nesse momento eu queria vir a público pedir desculpa a companheira do meu ex colega de confinamento, porque eu como mulher me colocando no lugar de outra mulher não gostaria de passar pelo mesmo. Nunca foi minha intenção magoar ou ferir o relacionamento de uma outra mulher. Por isso, Mirela, espero de coração que aceite minhas desculpas.”

Sthe! Você se mostrou humana, teve humildade e tem todo nosso respeito! Que o ódio gratuito acabe, que as pessoas tenham mais empatia, de verdade, não somente para usar a palavra como hashtag nas redes sociais!