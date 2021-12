“Dinheiro do meu marido vem pra somar e não para me bancar”, explica Lore Improta

Lore Importa passou por uma saga pra chegar em sua casa e nesse meio tempo recebeu a mensagem de uma seguidora inconveniente.

A dançarina e influenciadora digital, Lore Improta, recebeu uma mensagem de uma seguidora um tanto quanto inconveniente, entenda.

Virou bagunça? Todo mundo fala o que quer e tem opinião sobre a vida alheia? Estes questionamentos são baseados na mensagem que a dançarina e influenciadora digital, Lore Improta recebeu de uma seguidora… senta que lá vem a história bebês!

Lore foi para São Paulo realizar trabalhos publicitários, como ela trabalha como influenciadora digital, é normal que pegue vôos para lugares variados do país. Ela é casada com o cantor Léo Santana e recentemente tiveram uma filhinha, a Liz. Foi aí que o perrengue começou!

Lore lamentou o ocorrido com o vôo. Foto: Reprodução

Ao tentar voltar para casa, afinal Lore contou em seus stories no Instagram que o vôo em que estava teve um problema. Uma passageira que estava com uma sacola no colo, se recusou coloca-la no chão. Como não é permitido pelas leis de aviação, o furdunço dentro do avião começou. Pessoas querendo que ela colocasse o objeto no chão e a fulana se recusando. Ela causou tanto que o vôo foi cancelado, acreditam?

Lore ainda ficou esperando liberarem os passageiros. Foto: Reprodução.

Ela explicou o motivo da confusão. Foto: Reprodução.

Lore teve que procurar um hotel para passar a noite e foi registrando sua saga. Até que recebeu uma mensagem de uma seguidora nada conveniente: “Que dó deixar a filha em casa tanto tempo assim, sem ver ela, por trabalho, sabendo que o marido ganha bem, perde a melhor fase”. A influenciadora respondeu com um storie: “Vamos lá: Minha filha não tá sozinha em casa, ta muito bem cuidada. Segundo: trabalho porque eu amo. Terceiro: Tenho meu dinheiro e corro atrás das minhas coisas, o dinheiro do meu marido vem pra somar, não pra me bancar. Beijos de luz.”

Resposta para a seguidora de lore. Foto: Reprodução

Logo depois postou novamente a nova saga. Foto: Reprodução

Curta, grossa, direta e reta! Assim que tem que ser, já que as redes sociais viraram o penico do mundo, lugar onde todo mundo tem opinião sobre tudo, sobre a vida alheia e se esquecem que por trás da foto, tem um ser humano!

Next amores!