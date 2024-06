STF vota a favor da descriminalização do porte da maconha

Genteeeeee, por volta das 4 horas da tarde desta terça-feira (25/06), o Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou que foi descriminalizado o porte de maconha para o consumo próprio em todo o país.

Por enquanto, o placar na Corte é de 6 a 3 pela descriminalização da droga para o consumo no Brasil, fazendo com que os votos para a descriminalização sejam maiores que os de criminalização. Todos os 9 ministros do STF que se manifestaram até o momento estão de acordo com esse caso.

“Nenhum usuário, de nenhuma droga, pode ser criminalizado”, confirmou o Ministro Dias Toffoli, hoje, no STF.

Contudo, vale ressaltar que os critérios a serem seguidos ainda deverão ser estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.