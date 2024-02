Stenio Garcia testou positivo para Covid-19 e esposa clama por orações

Genteeeeeeeee, acabei de saber por uma amiga minha que mora em Copacabana que acabou de chegar aqui em casa que o ator Stenio Garcia testou positivo para Covid-19. E quem confirmou isso foi a esposa do ator, Marilene Saade.

Segundo Marilene, Stenio começou a apresentar sintomas depois de gravar um vídeo com um rapaz de sua equipe que estava tossindo nesse dia. A mulher totalmente indignada com a falta de cuidado dos outros e fez um alerta: “Quem gostar dele, apenas reze”.

O anúncio foi feito na manhã deste domingo (25), assim que Marilene publicou em seu perfil no Instagram uma foto do teste de farmácia de Covid-19 com resultado positivo. Ela fez um textão daqueles para reclamar de quem não se importa com cuidados, saúde e a vida das pessoas ao redor.

“Aqui vou escrever meu desabafo e minha indignação pela falta de respeito e empatia com o outro. Pra quem não sabe não sou apenas formada em artes cênicas e sim me formei na Faculdade de Direito na Puc RJ em 1992 e o que mais me interessava era a parte dos Direitos Humanos que nada mais é que o Direito à Vida”, iniciou ela em uma publicação no Instagram.

“Porque estou abordando esse tema em pleno Domingo de Sol? Porque infelizmente o outro julga como se fossem juízes da vida alheia sem ao menos nos conhecer e calúnia, injúria e difamação é crime, mas no nosso país e muito menos na internet não funciona, enfim, estou com Stenio há quase 26 anos amando, cuidando numa ralação de parceria mútua e quando a gente ama a gente cuida e defende. Tinha perdido minha mãe e em seguida me desesperei quando vi meu amor sem máscara e mesmo sendo estabanada fui protegê-lo porque não queria que a vida dele corresse risco porque vi minha mãe morrer na minha frente em plena UTI”, continuou.

“As pessoas do mal e Imprensa do mal me massacraram porque viram um recorte de uma cena onde antes havia pedido ao repórter do YouTube para que Stenio colocasse a tal da máscara e isso o rapaz não mostro. Agora estou doente desde segunda-feira com uma infecção e inflamação no olho e por isso fiquei no meu quarto enquanto na sala e área externa acontecia uma gravação pessoal do Stenio e minha ajudante falou que tinha um rapaz tossindo e com terçol. Cheguei a perguntar e ele me disse que era alergia e acreditei. Por falta de empatia e respeito a vida de uma pessoa que de humana não tem nada meu marido apresentou tosse ontem e hoje positivou para a COVID 19 e vou ter que mesmo doente levá-lo ao hospital e eu mesma com certeza já fui contaminada e daqui a pouco também vou positivar como da outra vez e aí vai a pergunta para a imprensa que me detonou e para todos que me xingaram e acusaram de coisas bárbaras”, apontou.

“Quem vai cuidar do Stenio são vocês ou sou eu? Quem paga o plano do Stenio são vocês ou é meu pai com 96 anos? O grande erro do Stenio foi não se resguardar e dar tudo em vida e o pouco que ele tem não chega a ele e se não fosse minha família nem plano de saúde ele teria. Como ele tem plano irá no hospital e quem gosta dele apenas reze”, pediu, encerrando o post.