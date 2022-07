Esposa de Stênio Garcia pretende mudar de endereço

Marilene Saade disse que irá morar com o irmão após sofrer ataques na internet

Eita, minha gente, a internet não perdoou Marilene Saade depois dela proteger Stênio do Covid de uma forma exótica em entrevista para o ‘A Tarde é Sua’. Mesmo o ator pedindo para que não ataquem a sua companheira a internet não poupou o hate e a loira passará a morar com seu irmão por questão de segurança.

Ainda na semana passada, Stênio Garcia apareceu nos stories do Instagram dizendo para não fazerem o que estavam fazendo com Marilene, pois a mulher sempre cuidou muito bem dele.

Marilene ainda explicou que Stênio está doente do coração e não pode ficar doente, que ela simplesmente quis protegê-lo de qualquer vírus.

A esposa do ator pondera que a mudança seria para o bem de todos e ainda diz que Stênio não quer sair de casa. “O meu irmão quer comprar um apartamento um pouco maior do que o que ele já tem, com cinco suítes, para que possamos morar juntos em um lugar mais viável”, disse.