Stênio Garcia ganha vale night com prostituta e é vítima de chantagens: “Isso é crime!”

Minha gente, estou passada! Em entrevista ao meu grande amigo Leo Dias, a esposa do ator Stênio Garcia, Mari Saade revelou ter dado um presente, bem inusitado para o seu marido, presente esse que acabou virando uma baita confusão.

Mari conta que pensando na vida sexual de seu parceiro, ela decidiu presenteá-lo com uma noite ao lado de uma garota de programa, já que a mesma sente que não conseguindo satisfazer os desejos do ator, já que ela, que já teve câncer, está com uma atrofia vaginal.

Porém, após já ter contratado a moça para satisfazer Stênio, Mari se arrependeu e, com o consentimento do marido, decidiu cancelar o presente. Contudo, mesmo já tendo pago os serviços da garota de programa, a esposa do ator conta que o casal está sendo ameaçado pela mesma.

“Eu contratei esta profissional do sexo, mas na hora desisti pois seria na minha casa, nosso lar, e o Stenio viu que eu estava triste e pediu para eu cancelar tudo. Não desisti pelo ato em si que seria com eles dois apenas, mas porque deveria ser em outro lugar… Eu paguei, ela perdeu a hora dela, tudo certo. Mas agora ela está chantageando o Stênio. Isso é crime. Não devemos mais nada!”, revelou Mari Saade.