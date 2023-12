Stenio Garcia acalma fãs após ter desmaiado em casa

O ator foi diagnosticado com gastroenterite viral e segue internado. Seu exame de sangue também apontou anemia.

Genteeeee, que susto foi esse que o Stenio Garcia nos deu né? Mas agora está tudo bem, o próprio ator fez questão de gravar um vídeo nesta quinta-feira (14) contando aos fãs sobre todo o ocorrido. Ele foi diagnosticado com gastroenterite viral e está internado no hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

No vídeo publicado em seu Instagram, o artista apareceu de camisola, no hospital, explicando o que aconteceu: “Ontem eu tive um mal estar e por isso que estou aqui no hospital para fazer uns exames, mas estou ótimo e se Deus quiser vai sair tudo bem, obrigada!”. Stênio passeava pelo jardim de sua casa quando desmaiou e foi socorrido.

“Antigamente eu e todos nós tínhamos mal estar, vínhamos no hospital, fazíamos exames e voltávamos para casa tranquilamente, até porque quem está vivo, às vezes, se sente mal. E eu peguei essa gastroenterite viral que causa náusea e diarreia e por isso estou aqui hidratando com soro, tomando medicação e muito acolhimento dessa equipe maravilhosa do Samaritano”, detalhou o caso.

Ele continuou, pedindo atenção às notícias falsas: “Agradeço a todos pelo carinho e peço que não acreditem em notícias falsas, porque essa internet, infelizmente, está cheia de pessoas disseminando mentiras. Gratidão a todos que gostam de mim”, completou Stênio a respeito do seu quadro de saúde, também fazendo um alerta sobre as fake news.”