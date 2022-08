Stéfani Bays e ex-BBB Kerline dão beijão em festa

Suposto romance já era investigado pela mídia

Depois de um beijinho mixuruca entre Bianca Andrade e Gkay (marketing) Kerline e Stéfani Bays vieram para mostrar que têm muita química e longe dos holofotes, mas não tão longe assim, protagonizaram um beijão na noite de sábado (30).

O casal já estava sendo muito especulado pela mídia, que já notava que tinha algo a mais entre as duas musas. Em entrevista à revista ‘Quem’ a ex-BBB até contou estar conhecendo Bays melhor…

“Eu e Teté estamos nos conhecendo. Ela está morando no mesmo lugar que eu em São Paulo, temos amigos em comum, já fizemos conteúdos juntas no passado. Estou no momento de conhecer pessoas porque estou numa cidade em que não tenho ninguém, estou sem minha família, morrendo de saudade da minha cachorra”, contou Kerline.

O beijo saiu na noite de sábado em uma casa noturna e as duas não negaram ter mais que intimidade em comum.