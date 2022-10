“Sou o único gay com uma foto no colo do presidente da República”, dispara Felipeh Campos

Jornalista questionou a onda de hate que recebe nas redes sociais e ainda se diz ser conservador

Oi? Um minuto, isso é um filme, se for só pode ser de terror, não é possível uma coisa dessas. Felipeh Campos adora causar na internet e não é de hoje que venho acompanhando de perto o tal conservador de Taubaté. O jornalista usou duas redes sociais para mostrar-se indignado com o hate que recebe por ser de direita.

“Eu queria entender por que tantos ataques, somente por eu ser gay e ser de direita? Qual o problema em ser conservador, onde está o erro?”, escreveu ele no Twitter.

Logo após ele ainda postou uma foto em que aparece sentado no colo do presidente Jair Bosonaro. “Depois dizem que ele é homofóbico: essa foto foi registarda quando eu integrava a equipe do programa SBT Online, “Quem Comvence Gnaha Mais”, sou o punico gay com uam foto no colo do presidente da República! E pronto”, disse.