“Sou contra esse cara”, dispara Luiza Possi sobre ex-marido de Preta Gil

A cantora deu sua opinião sincera sobre Rodrigo Godoy e não poupou detalhes sobre a possibilidade dele ser um futuro participante da Fazenda

Se a Record estava com medo das retaliações com a possibilidade de ter Rodrigo Godoy dentro da Fazenda, ela que se prepare, pois Luiza Possi deu sua opinião sobre a participação do ex-marido de Preta no reality da emissora. A loira disse que a história a deixou indignada e que ela é contra ele.

“Me indignou muito essa história da traição, de tudo o que ele fez com ela. Nunca fui com a cara dele. Realmente, sou contra esse cara ficar famoso e entrar em reality show. Isso é um absurdo, não existe!”, disse a loira no programa Splash Now, apresentado por Dieguinho Schueng.

Ela ainda completa: “O cara vai entrar [em um reality show] por que foi um mau-caráter? Então o critério é esse? Acho que esses programas tinham que dar palco para artistas, para quem tem algum viés cultural, não para essa sujeirada toda”.

“Tomo as dores da minha prima. Amo a Preta, sou fã dela. Acho que ela é uma precursora do segmento dela. É uma pessoa que não tem medo, é corajosa demais. Está passando por um mau momento, vai passar”, finalizou.