“Sou competitiva até comigo mesma”, revela Sarah Aline, integrante da Pipoca do BBB23

Segundo a sister, ela é irritadinha e tem mania de olhar com cara de deboche.

Sarah Aline é psicóloga e tem 25 anos. Moradora de Osasco (SP), a jovem se torna popular facilmente devido ao seu carisma natural. Também é bem-sucedida na vida profissional, conquistou sua independência financeira aos 21 anos. Atualmente, ela trabalha como Analista de Diversidade e Inclusão em uma empresa na qual auxilia no desenvolvimento de carreira de mulheres, pretos, idosos, LGBTQIA+ e deficientes.

Diferente de muitos participantes que são fãs de longa data do reality show, Sarah só começou a assistir o programa na 18ª edição. Isso porque o BBB era proibido na casa dela por causa da religião de sua família. Seus pais eram missionários.

Apesar de ter sido parte importante de sua vida, Sarah deixou a religião de lado e rompeu com a igreja após se apaixonar por uma menina e se descobrir bissexual. E falando em paixão, a jovem está solteira, mas tem medo de se apaixonar no confinamento e perder o foco do game.