“Sou Christina Rocha apresentadora, não Christina Rocha do Casos de Família”, declara apresentadora

Depois das notícias pipocarem sobre o cancelamento do seu programa no SBT a loira apareceu para rebater alguns comentários

Minhas fofoqueiras maravilhosas que amam um kikiki da TV já devem estar ligadas que o programa de Christina Rocha foi cancelado depois de anos e ano no ar no SBT. Casos de Família chegou a o fim, mas a musa está longe de ficar fora das telinhas, afinal, de acordo com ela, temos mil opções para conhecermos seu trabalho. Amo!

“Acho que tenho mil opções para vocês conhecerem a Christina, independente do Casos de Família, eu sou Christina Rocha apresentadora, não Christina Rocha do Casos de Família e nem Christina Rocha do SBT. Eu sou a Christina Rocha que gosta do que faz, ama o que faz. Estou com vontade de, nesse tempo, dar uma parada no sentido de pensar no que quero, estou com muita vontade de ter novos desafios”, disse a apresentadora.

A apresentadora ainda disse que está animada e em paz com as escolhas que regiam o fim do programa. Christina ainda diz estar animada para fazer coisas novas e mostrar novas vertentes de sua carreira.

Vale lembrar que ela continua como contratada do SBT e comandou o programa durante 13 anos.