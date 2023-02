“Sou aquela loirinha típica, não sei sambar”, dispara Ana Hickmann

Apresentadora revelou em entrevista à revista Caras que teve que fazer aula de samba, pois é fã de carnaval

Ana Hickmann não deixou de dizer que é fã de samba, mas nasceu sem saber sambar. A apresentadora revelou à revista Caras que arriscava em alguns pulinhos, mas foi só quando se inscreveu nas aulas que aprendeu a sambar de fato.

“Sou aquela loirinha típica, não sei sambar. Mas me empolguei e fiquei pulando. Tinha que fazer umas aulas com essas passistas”, afirmou ela que jpa havia desfilado como destaque da Grande Rio com 23 anos.

Enquanto isso, Ludmila Dayer afirma que já nasceu com samba no pé. “Desde pequena eu tenho samba no pé e alma de passista. Essa história de que loira não sabe sambar não vale para ela. Ludmila arrepia”, declarou.