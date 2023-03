Sósia de Richarlison pede desculpas e assume que ficou com Tina do BBB 23: “Estava loucão” 

O sósia do atacante brasileiro, Felipe Lima, realmente estava em um dos camarotes do carnaval de São Paulo.

Amores, mistérios resolvido! Sabe todo esse bafafá que está rolando envolvendo o carnaval e o suposto beijo entre a Tina, do BBB23, e o jogador Richarlison? Pois bem, ao que tudo indica, quem acabou ficando com a ex-BBB no carnaval foi um dos sósias do atacante.

Nesta quarta-feira (22), o influenciador e sósia do jogador brasileiro, Felipe Lima, publicou um vídeo em seu instagram revelando que ele havia ficado com a ex-BBB, durante a folia.

“Foi mal, no carnaval estava ‘loucão’. Quem ficou com ela fui eu, não foi você não (Richarlison)”, explicou o sósia do jogador.

E parece que Felipe não está assumindo os beijos apenas pela fama não viu, afinal, o garoto realmente marcou presença em um dos camarotes do carnaval de São Paulo.