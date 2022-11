Sorriso no rosto: Pastor Márcio Valadão anuncia a morte de Guilherme de Pádua

Poucas pessoas sabem que o pastor Márcio Valadão tem o estilo sereno, tranquilo, pacato e feliz

O tribunal da Internet está julgando o posicionamento do pastor Márcio Valadão ao noticiar a morte de Guilherme de Pádua, mas quero deixar claro que a Igreja da Lagoinha foi corajosa em colocar Márcio como pastor, pois o pastor possui um posicionamento fora da curva. Tanto que o público foi à loucura com o semblante “em paz” do pastor ao noticiar o fato de teor “pesado”.

Independente dos meus entreveros políticos com André Valadão, mas a igreja da Lagoinha é seríssima e muito bem falada em Belo Horizonte e região, assim como o pastor Márcio Valadão.

“É um moço que a sociedade não compreende muitas coisas, ele praticou aquele crime tão terrível, foi preso, cumpriu a pena, mas se converteu, era uma lagarta e virou borboleta. Chegou a notícia que ele dentro de casa, caiu e morreu, morreu agora, agorinha”, disse em vídeo.