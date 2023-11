Sophie Charlotte será Eliana papel que pertenceu à Patrícia Pillar em Renascer

As cenas da atriz ainda não foram gravadas para o papel de Patrícia Pillar no original de 1993

Sophie Charlotte tem arrasado nas telinhas e nos trabalhos na TV dando uma aula de teatro e deixando minhas noveleiras e queixo caído. Todos nós já sabemos que ‘Renascer’ vai ser o novo remake da Globo e a nova aposta da emissora ao trazer o ano de 1993 para o mais próximo dos telespectadores. Sophie Charlotte ficará com o papel de Patrícia Pillar, que viveu Eliana na trama original.

O folhetim exibido originalmente em 1993, escrito por Benedito Ruy Barbosa, ganha texto do neto do autor, Bruno Luperi, e tem estreia prevista para janeiro de 2024, de acordo com o Jornal Extra.

Sophie vai interpretar Eliana, a mulher de José Venâncio que rejeita a maternidade e acaba trocada por Buba. Ansiosos para esse remake que vai movimentar a vida das fofoqueiras?