Protagonista de Poliana Moça, Sophia Valverde, tem alta após cirurgia para retirada de nódulo no seio

A atriz revelou que estava com medo da cirurgia, mas agora se recupera em casa

Que susto! Sophia Valverde, protagonista de ‘Poliana Moça’ do SBT, passou por uma cirurgia para retirada de um nódulo no seio. A atriz, que só tem 17 aninhos, postou em suas redes sociais que teve alta após a cirurgia e agora está se recuperando em casa.

A cirurgia ocorreu na última quarta-feira, (18), no Hospital A.C.Camargo Câncer Center, em São Paulo. O ator Dalton Vigh, que interpreta seu pai na novela do SBT, fez uma visita no último domingo, (22), e levou um buquê de flores.

Sophia descansa da cirurgia e recebe o carinho dos fãs e amigos (Foto: Reprodução)

João Pedro Delfino, que contracena com a jovem em “Poliana Moça”, enviou chocolates e Valverde também recebeu muitas mensagens de seus seguidores. “Descanso da cirurgia, mas casa cheia de visitas que amo”, disse a atriz nas redes sociais. Lembrando que ela volta aos estúdios no próximo dia 30.

Após a cirurgia, na quinta-feira, (19), a atriz postou em seu Instagram: “Ontem eu precisei passar por uma cirurgia que me deixou muito ansiosa e tensa. Mas Deus, com a sua imensa bondade, fez com que tudo saísse da melhor forma possível e já estou em casa me recuperando”, começou o texto. Em seguida, agradeceu a toda equipe que lhe atendeu e ao SBT, que lhe deu dias de folga para se recuperar prontamente.

Por fim, a adolescente escreveu uma passagem da bíblia: “”E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.” João 14:13-14”. Desejo uma recuperação linda para você, Sophia!