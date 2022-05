Momento fofura! “Esse é meu show”: Sophia, filha de Maira Cardi, canta as músicas do papai, Arthur Aguiar

A pequena sabe as letras de cor e salteado e é lindo ver o jeitinho dela cantando os sucessos do pai

Essa coluna sempre fala as pataquadas que o casal Maira Cardi e Arthur Aguiar fazem né? Mas hoje preciso exaltar o cristal Sophia Cardi Aguiar! Neste domingo, (15), o papai babão postou a filhota cantando suas músicas — e é a coisinha mais linda.

O vencedor do ‘BBB22’ postou a filha tomando banho — mais brincando que qualquer coisa né — mostrou o quanto os dois se divertem juntos. Arthur avisou que hoje, (16), estará no ‘Encontro com Fátima Bernardes cantando suas músicas. Sophia fez questão de aparecer e dar um beijinho no pai.

A pequena começou a cantar “Fora da Casinha”, música de Arthur com Matheus Fernandes, direitinho e em seguida, “Casa Revirada”, do cantor com Matheus e Kauan. Arthur quis cantar com a filha, mas a pequena deu um corte no pai… “Deixa eu cantar, pai! Esse é o meu show”, disparou Sophia, arrancando gargalhadas de Arthur. Depois, enquanto o pai cantava, ela batia palma… a coisa mais linda desse mundo! E ainda fez propaganda do ator e cantor no programa de Fátima Bernardes.

Sinceramente? O casal pode até ter lá seus probleminhas com excesso de marketing, mas Sophia é surreal de fofa e inteligente!