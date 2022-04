BA-BA-DO! Sônia Abrão dispara sobre Tadeu Schmidt: “desserviço”; tudo por causa de discurso de eliminação, acredita?

A apresentadora está bem nervosa com o apresentador, leitor(a); soltando fogo pelas ventas

Ixi que a coisa ‘tá feia para o lado de Tadeu Schmidt! É que o Brasil inteiro AMA o apresentador, mas a dona Sônia Abrão e a Padaria — torcida do Arthur Aguiar — não suporta o coitado. Aliás, a apresentadora esculachou com Schmidt por causa do discurso de eliminação de Natália, acredita?

No programa desta quarta-feira, (13), a apresentadora se revoltou com o discurso usado por Tadeu na eliminação da mineira. Principalmente por ter ponderado os barracos feitos pela moça na estadia do BBB. “Eu estou vendo em todo lugar um endeusamento da Natália, começando pelo discurso do Tadeu, que pra mim foi muito discurso para pouca pipoca. O que ela fez que representasse o grupo dela e que acertasse ao jogo de verdade? Ela não fez nada!”, disparou a moça da RedeTV!.

E a bondosa fofoqueira fez até uma nova versão para o discurso de Tadeu: “O discurso era assim: Falta de educação, surtadas, agressividade, falta de higiene, pressão em cima de homem para transar de qualquer maneira, aquela história de se contorcer na grama porque queria sexo com o Eliezer, se humilhar, chorar, ficar na marcação”. E continuou: “Mas tudo isso recebeu uma única palavra e foi repetida várias vezes durante o discurso, que é intensidade. Então você pode ser mal educada, não ter consciência coletiva… Ou seja, você pode não ter nada disso, porque você é intensa. Nem mesmo o fato de beber demais foi citado no discurso, porque também deve ser intensidade”, disparou.

E estava afiada viu? Ainda chamou a coitada da mineira de “vitimista” e ainda colocou Arthur Aguiar no meio. “Aquele tipo de discurso que a gente ouviu ontem e que eu tenho visto se repetindo por pessoas que comungam do mesmo ponto de vista, o que é natural, é um desserviço pra Nat. Isso não está ajudando a menina. Mas se a gente fala isso, dizem que estamos disseminando ódio, que não gostamos da Natália e só gostamos do Arthur”. Vou chama-la carinhosamente de “Padeira” agora. Ela merece, ela merece!