Sonia Abrão solta o verbo sobre gravidez de Suzane von Richthofen

A apresentadora criticou Suzane von Richthofen pela gestação: “ela vai matar o próprio filho”. A menina que matou os pais está de 14 semanas.

Amores, a apresentadora Sonia Abrão ficou revoltadíssima quando teve que falar da gestação de Suzane von Richthofen que está esperando uma menina, fruto de seu relacionamento com o médico Felipe Zecchini, de 40 anos durante a exibição do programa A Tarde É Sua desta sexta-feira (1) e ainda disse que a lei brasileira deveria ser mais rígida para impedir que pessoas condenadas por crimes bárbaros tivessem chances de reintegração social. A Justiça determinou 39 anos de prisão para Suzane por ela ter participado da morte dos pais em 2002. “Vai matar até o filho”, diz ela.



Até mesmo os convidados do programa concordaram com a opinião de Sonia sobre a gravidez da criminosa. Segundo o jornalista Ulisses Campbell, autor do livro Suzane: Assassina e Manipuladora, ela estaria grávida de 14 semanas e já decidiu que a bebê, uma menina, se chamará Isabela.

A apresentadora saiu em defesa da ex-mulher do pai do filho de Suzane, que não permitiu que seus dois filhos tivessem contato com ela. “Não ia querer uma coisa dessas, nunca vou saber se a pessoa mudou, ou se ela pode vir a praticar outro crime igual ela encomendou”, afirmou a comunicadora.



“Tenho uma palavra para definir a Suzane: perigosa. Ela será eternamente perigosa. Não dá para ninguém se sentir seguro, porque quem faz isso com os pais, faz com qualquer pessoa, vai matar até o filho”, disparou Sonia. “O nível de ligação é a direta, sanguínea, e ela não está nem aí para isso. Uma garota de 19 anos encomendar que os pais fossem mortos a marretadas, e participar disso e saber o que estava acontecendo… Para mim, não dá! Se fosse em outro país, com uma legislação mais dura e radical, talvez”, opinou Sonia.