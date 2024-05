Sonia Abrão sai em defesa de Davi: “A ida dele não tem nada a ver com BBB”

Sonia Abrão segue sendo a fã número 1 de Davi e defendeu com unhas e dentes a ida do motorista de aplicativo para o Rio Grande do Sul. Em entrevista para a Revista Caras, a jornalista defendeu a ida do vencedor do BBB 24 e ressaltou que não tem nada a ver com o reality, nem com fama ou dinheiro.

“A ida dele não tem nada a ver com BBB, fama ou dinheiro! Ele não é um caçador de likes, nunca foi, nem entrou no reality para ser famoso, só para ajudar a família e estudar Medicina. Tem a ver com o lado humano mesmo, com amor ao próximo”, comenta.

Ela ainda completou: “Muito antes de ser conhecido, garoto pobre de Cajazeiras. Ele já fazia trabalhos sociais, já arrecadava alimentos e roupas para distribuir aos carentes na Bahia! Natural que, agora, com experiência em voluntariado, e milhões de seguidores, que estão batalhando ao lado dele, queira entrar de cabeça para ajudar a aliviar o sofrimento de tanta gente no Sul”, finalizou.