Sônia Abrão critica postura de Joelma com fã e chama a cantora de “perua desbotada”

O clima esquentou no ‘A Tarde é Sua’ de ontem (11)

Caro leitor, quero dizer desde o início dessa matéria que sou muito fã do trabalho de Sônia Abrão e acho ela uma comunicadora incrível, mas para tudo tem limite. A jornalista não deixou de dar sua opinião sobre o fato de Joelma ter negado foto para um fã e chegou a chamá-la de “perua desbotada”.

“Não vem com desculpa, não vem com comunicado, as imagens são claras. Se fosse comigo, eu falava: ‘Vem cá, sua perua desbotada, vai bater cabelo com a sua vó’ . Ele foi humilhado e destratado na frente de um monte de gente. Eu quero uma geladeira daquelas, ela vai ficar durante muito tempo, é o que ela merece”, disse a apresentadora do programa.

Preciso concordar que Joelma errou, mas Sônia não teve dó dos argumentos de opinião forte. Abrão ainda posiciona que a foto é como um agradecimento ao carinho dos fãs: “É o mínimo que um artista pode fazer, em agradecimento ao carinho que as pessoas têm. Se não fosse o público, não teria a Joelma e não teria nenhum outro artista”, contou.

Sônia ainda completou que processaria a cantora caso isso acontecesse, porque não acha que nada disso tem a ver com sequela de Covid-19, como disse em comunicado.