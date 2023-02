Sonia Abrão pede que tenha eliminação dupla nesse paredão: “Please!”

A apresentadora afirma que se nesse paredão dois participantes fossem eliminados, ela seria “Fora, Paula!” e “Fora, Bruno Gaga”.

Gente, e a Sonia Abrão que não pensou duas vezes ao dar sua opinião sobre a confinada do BBB23, Paula. Através de um vídeo publicado em seu feed, onde mostra a sister disseminando ódio, a respeito do também confinado Cristian, a jornalista critica a personalidade e as atitudes da participante do reality.

“Paula tá no reality errado! Tinha que ter ido pra Fazenda 14, onde havia gente com discurso monstro assim! Que pessoa tenebrosa!”, detonou a apresentadora.

Por fim, Sonia faz um apelo, indireto, ao Boninho. Ela pede que ao invés de eliminar um participante nesse paredão, que foi formado na noite de ontem (12) e que tem os seguintes participantes na berlinda: Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula, nesta semana a eliminação seja dupla. Além disso, ela ainda anuncia quais seriam os seus escolhidos para saírem do reality.

“Paredão duplo pra eliminação, please! Fora, Paula! Fora, Bruno Gaga”, pediu a jornalista.