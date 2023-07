Sônia Abrão pede adiantamento de audiência de processo de Patrícia Poeta

A apresentadora Global moveu um processo contra a apresentadora da RedeTV! acusando ela de injúria e difamação

Lucas Pasin segue sendo um dos melhores fofoqueiros e trazendo os assuntos do meu chá das 17h com minhas fofoqueiras. Depois do tamanho do bafafá entre Patrícia Poeta e Sônia Abrão, a apresentadora da RedeTV! pediu o adiantamento da audiência do processo movido pela apresentadora Global.

A audiência está marcada para o dia 2 de agosto, às 16h, mas a defesa de Sônia disse que ela está impossibilitada de comparecer por causa do programa que ela apresenta ao vivo no período da tarde.

Devido a impossibilidade da apresentadora, a audiência deve acontecer antes das 14h ou depois das 17h.