Sonia Abrão opina sobre programa de ex-BBBs Fernanda e Pitel: “Ruim”

Claro que Sonia Abrão iria opinar sobre o programa de Pitel e Fernanda, a loba. Aloca! Após o sucesso das duas no reality show da Globo, elas ganharam uma atração especial no Multishow, o ‘Na Cama com Pitanda’. O programa não agradou a Soninha, que jogou o shade para a atração.

De acordo com Sonia Abrão, o programa de Fernanda e Pitel poderia ter uma duração maior. “Tinha que ser uma hora, mas não, meia hora. Por outro lado, Graças a Deus. Eu achei tão ruim. O áudio estava ruim, o roteiro estava ruim, a cama tava pequena”, disparou ela.

“Coitada da Valentina Bandeira, ela é ótima, maravilhosa, ela rende altas entrevistas, inclusive aqui para a gente, ela segurou uma entrevista de duas horas e não ficou repetitiva. Agora, ela vai para a cama com as meninas para falar se já mandou nudes ou não? Está de brincadeira”, disse.

“Achei a Pitel agressiva com o público, essa história de ser debochada, essa ironia… meio malvadinha. Ela está conseguindo ser mais que a Fernanda, que saiu com essa fama”, concluiu Sonia Abrão.