Sonia Abrão opina sobre convite de Belo para Viviane Araujo e faz crítica: “Não ia nem querer saber”

Receba! Sonia Abrão não deixou de falar sobre a recusa de Viviane Araújo diante do convite por parte de Belo para que ela participasse da gravação do seu documentário na Globo Play. A jornalista deu razão para a musa e disse que ainda não se sabe o motivo que a fez recusar o convite do ex-namorado.

“Está todo mundo falando desse documentário, que a Viviane Araújo iria [supostamente] participar dele. Hoje, a história mudou da água para o vinho por que muitos disseram que ela não quis. A gente não sabe o motivo, mas uma certeza existe: ela não vai participar do documentário do Belo”, disse ela.

E completou: “Olha, eu ia querer estar muito longe desse documentário do Belo. Não ia nem querer saber dessa história porque foi uma coisa muito triste na vida da Viviane. Foi um grande amor que ela viveu, nos melhores e piores momentos da vida dela para depois a situação degringolar como degringolou”.

Por fim, a apresentadora disse: “Vira a página. Ela está em uma fase tão boa da vida dela, tão bem casada, com o filho, vai entrar na novela das nove. Pra que revirar esse baú?”.