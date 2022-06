”Se você acha baixa a minha atitude, a sua foi de quinta, imperdoável”, dispara Sônia Abrão para Gkay

Jornalista respondeu a á educação da influencer em seu programa ‘A Tarde é Sua’

Para quem acreditou que Sônia Abrão iria ficar calada depois do comentário de Gkay para o reporter Bruno Tálamo, da Rede TV!, na entrada da festa de Simaria, se enganou. A jornalista usou seu programa desta terça (14) para falar sobre o caso e dar aquele bom e velho “chega pra lá” na influenciadora. Receba!

“Existem casos que sim e casos que não, eu escolho com quem eu quero brigar, porque até para isso tem que ter nível. Tem muita gente, que eu ignoro, porque não dá para descer na mesma vibração, não dá para entrar numa coisa que não em classificação, no caso da Gkay só vou dar uma resposta porque não foi diretamente comigo, foi com alguém da minha equipe e eu acho o fim”, iniciou a jornalista.

Sônia ainda diz que se ela tem algo contra sua pessoa que fale na sua cara e não através dos profissionais que trabalham na sua equipe. “Se tem uma questão comigo, fala comigo, quer discutir brigar, xingar, o que for, fala comigo direto na minha cara. Não sou uma pessoa de mandar recado, não dá para digerir, eu falo com quem cometeu a ação, não falo através de terceiros, não uso profissionais que estão no seu ofício para mandar recado. Isso não é coisa que se faça de jeito nenhum”, disse.

A matéria ainda contou com parte da entrevista que não foi para o ar, nela Tálamo tenta explicar o que ocorreu na ocasião: “Você tem todo direito de falar, mas não precisa ter esse comportamento agressivo. Você foi criticada realmente, mas na semana seguinte veio a notícia que você fez uma doação super generosa, ganhou o tapete vermelho”, disse Bruno ao tentar entrevista a influenciadora.

Gkay ainda respondeu sobre o comentário de Sônia, dizendo que a jornalista a chamou de ridícula e que isso atrapalhava o trabalho de todos. “Prejudicando o trabalho das outras pessoas. Tenho o direito de não achar legal, tenho o direito de falar, não faço boa média. Achei baixo, péssimo, não quero tapete vermelho, não quero que ela fale meu nome para nada”, disparou a influenciadora.

Sônia ainda finaliza: “Para responder a altura precisa ter nível e o que vimos aí foi uma coisa constrangedora. Se a entrevista resultou nisso foi por sua responsabilidade, se você acha baixa a minha atitude a sua foi de quinta, imperdoável. Quando um artista tem o mínimo de educação é tão simples chegar e fala: ‘Olha eu não falo para esse programa’. Posso ter dito coisas que não te agradou, mas em momento me referi a você com palavrão”, explicou Sônia.

“O programa está aberto para todo mundo, não fala quem não quer. O que eu disse aqui e te chamei de ridícula, não disse como apresentadora, disse como mulher brasileira, cidadã, porque eu não inventei nada, falei em cima de uma declaração sua”, finaliza Abrão lembrando do valor gasto na ‘Farofa da Gkay’ enquanto pessoas passam fome no país.