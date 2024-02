Sonia Abrão detona Wanessa e Yasmin após briga no BBB 24

A briga no BBB 24 que aconteceu ontem (28) deu o que falar e gerou polêmica no mundo dos internautas. Sonia Abrão não deixou de comentar a briga e ficou do lado de Alane e Davi, dizendo que Wanessa e Yasmin são duas mimadas. Eita!

“Treta feia na casa! Davi e Alane enfrentaram Wanessa e Yasmin! Não deitaram para as camarotes!!! Duas vtzeiras, foram mimadas e mal-intencionadas no jogo, quebrando as regras de propósito!”, criticou Sonia.

“Wanessa apelou mais ainda e foi chorar no banheiro!!! Por favor, brothers, que sejam as próximas direto pro paredão!!! Quem não aguenta mais não são elas, sou eu!!!”, finalizou.