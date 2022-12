Sônia Abrão detona Gretchen após foto de calcinha fio dental

Apresentadora ainda disse que o casal estaria testando o público e caso o terreno fosse estável eles partiriam para cima

Sônia Abrão não deixa de ser uma referência quando o assunto é jornalismo dos famosos, a musa detona mesmo e chega a chincha em quem for preciso. A nova famosa que ganhou um chega pra lá de Sônia foi Gretchen. A jornalista não poupou a língua na hora de detonar a foto de calcinha fio dental postada por Gretchen nas redes sociais.

“Assim, eles estavam num clima bem hot e acho que essa foto está mais propícia para sites adultos. Eu achei tudo isso meio exagerado e não precisava que o casal fizesse isso aí não”, disse.

Na opinião de Sônia ela passou dos limites ao posar ao lado do marido, Esdras de Souza. “Nossa, eu nunca vi a Gretchen publicando esse tipo de coisa não. Tem todo um clima, as mãos e tudo mais. Pra mim, é uma coisa bastante característica de um outro tipo de abordagem nas redes sociais. Eu tô achando mesmo é que eles fizeram isso com o objetivo de experimentar e, caso o terreno estiver favorável, a gente faz”, disparou.